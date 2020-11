Aiuti Alimentari, M5S: “Più di 5 mln per i Comuni di Messina e provincia”

25 Novembre 2020 12:25

Aiuti Alimentari, M5S: “Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie”

“Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini piombati in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Per il Comune di Messina e per i comuni della provincia si tratta di risorse che in totale ammontano a oltre 5 milioni di euro. Di questi, più di 1 milione e 700 mila giungeranno nelle casse comunali della città di Messina per l’acquisto di buoni spesa, di generi alimentari e di prima necessità, da destinare alle famiglie più bisognose”. Così i PortaVoce messinesi del Movimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro commentando l’ulteriore pacchetto di interventi contenuti nel dl Ristori ter. “Il rinnovo di questo finanziamento è l’ennesima dimostrazione che gli interventi di politica sociale voluti dal MoVimento 5 Stelle con il ministro Catalfo vanno nella direzione di non lasciare nessuno indietro”, affermano i pentastellati. “L’ulteriore provvedimento definito nei giorni scorsi fa salire a circa 10 miliardi di euro i fondi stanziati nei tre decreti Ristori per aiutare lavoratori e imprese a superare gli effetti economici negativi determinati da questa nuova ondata. Lo Stato c’è ed il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del Paese”.