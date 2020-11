Covid-19, il Ministero fornisce il nuovo aggiornamento dell’indice Rt: ottime notizie per Calabria e Sicilia

9 Novembre 2020 23:27

Covid-19, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno appena pubblicato gli ultimi dati sull’indice Rt

Buone notizie per Calabria e Sicilia dai dati forniti stasera dall’ultimo bollettino di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, relativi alla settimana 26 ottobre-1 novembre, sull’indice Rt: sia in Calabria che in Sicilia è sensibilmente diminuito rispetto al precedente aggiornamento. In Calabria siamo a 1.6, in Sicilia a 1.4. Qualora questo dato dovesse mantenersi o addirittura diminuire ulteriormente nel dato che verrà diffuso lunedì 16 ottobre e fotograferà la situazione della scorsa settimana (2-8 novembre), la Calabria potrebbe diventare “zona arancione” e la Sicilia “zona gialla“, anche se poi l’ultima scelta sarà sempre del ministro Speranza che assumerà ogni decisione – come abbiamo già visto – anche in funzione di altre dinamiche di natura prettamente politica.

Ecco nel dettaglio l’indice Rt regione per regione in base ai dati Iss-Ministero della Salute diffusi nell’ultimo monitoraggio (media 14 giorni):