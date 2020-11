Acr Messina, seduta in famiglia al San Filippo: finisce 4-4

15 Novembre 2020 18:43

Seduta in famiglia al San Filippo per l’Acr Messina: 4-4 il risultato finale della sfida

Domenica di lavoro per i biancoscudati giallorossi del Messina impegnati in una partitella in famiglia densa di spunti tattici e soprattutto agonistici. Spettacolari capovolgimenti di fronte conditi dalla foga necessaria per non soccombere all’avversario. Rosa sapientemente distribuita nelle due formazioni a tal punto che la fine delle ostilità regalava la possibilità alle due squadre di uscire indenni dal terreno del San Filippo con un sontuoso 4 a 4.

Le due squadre si erano presentate in campo con maglie gialle da un lato e rosse dall’altro. I gol dei gialli portavano la firma di Bollino, Manfrellotti, Saindou e Cretella mentre i rossi rispondevano con Foggia, Bellopede, Arcidiacono, Foggia (rig.) Presente, soddisfatto per l’impegno dei propri calciatori, il presidente Pietro Sciotto.