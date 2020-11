11 Novembre 2020, San Martino: le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico

11 Novembre 2020 00:00

11 Novembre 2020, San Martino: ecco immagini, frasi e video per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

San Martino di Tours, ricordato l’11 novembre, è il protettore di albergatori, cavalieri, fabbricanti di maioliche, fanti, forestieri, mendicanti, militari, oche, osti, sarti, sinistrati, vendemmiatori e viticoltori.

11 Novembre 2020, Estate di San Martino: cos’è e perché si chiama così?

“L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochinino”, recita un proverbio popolare a sfondo religioso ma anche laico, diffusosi in molte zone d’Italia. Per estate di San Martino si intende un eventuale periodo autunnale in cui, dopo il primo freddo, si verificano, spesso, condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore. Il nome troverebbe le sue origini nella tradizione del mantello, secondo la quale Martino di Tours, nel vedere un mendicante seminudo patire il freddo durante un acquazzone, gli donò metà mantello, regalando l’altra parte ad un altro mendicante incontrato poco dopo. Subito in cielo spuntò il sole e la temperatura divenne più mite.

San Martino- A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Martino e Martina.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Martino, nome bellissimo come la persona che lo porta. Tanti auguri per il tuo onomastico.

Cara Martina, hai davvero un nome stupendo. Ti auguro un felice onomastico.

Non ci si può dimenticare di un nome come il tuo. Soprattutto quando si conosce una persona come te, capace di rendere unico un nome già speciale! Ti voglio bene amica mia, buon onomastico!

Martina, il tuo nome è musica per le mie orecchie. Potrà appartenere anche a tante altre persone, ma nessuna sarà mai speciale quanto te! Buon onomastico!

Auguri di buon onomastico Martino, che il tuo Santo ti protegga sempre ovunque tu sia.

Martina. Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di Buon Onomastico.

Se la memoria non m’inganna oggi è il tuo onomastico Martina, ti auguro tanta felicità e che non manchi mai la serenità!

Non è facile ricordarsi dell’onomastico degli altri, tranne nel tuo caso, perché porti un bellissimo nome e sei per me una persona speciale. Buon onomastico Martina!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te, Martino, che sei una persona tanto speciale e unica!

Auguri di buon onomastico a tutte le Martine che conosco e anche a quelle che non conosco. AUGURI!

Martino, un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Felice onomastico alla persona più in gamba che ci sia. Martino è un bel nome, il più bello che io conosca, ovviamente dopo il mio!

Martino significa “dedicato a Marte”: non sarà il nome più bello sulla Terra ma su Marte non ha rivali. Buon onomastico.

