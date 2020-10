Messina, rimane in vigore la “zona rossa” a Galati Mamertino: prorogata fino alla mezzanotte del 24 ottobre

21 Ottobre 2020 11:24

Messina. Nonostante la negativizzazione di diversi pazienti, in via precauzionale, le autorità hanno disposto la proroga della zona rossa fino alla mezzanotte del 24 ottobre

Prorogata la “zona rossa” a Galati Mamertino, comune in provincia di Messina. A deciderlo il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di concerto con le autorità locali e l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Nonostante i dati incoraggianti relativi al miglioramento delle condizioni dei contagiati, diversi dei quali risultano già oggi negativi al virus, le autorità, in via precauzionale, hanno infatti deciso di estendere fino alla mezzanotte del 24 ottobre la decadenza della zona rossa, che sarebbe dovuta rimanere in vigore alla mezzanotte del 20 ottobre.