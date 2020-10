Zaniolo, fotomontaggio sul murale dedicato a Totti: i tifosi della Roma si infuriano, la gaffe è doppia

8 Ottobre 2020 10:58

Nicolò Zaniolo pubblica due volte una foto di un murale a Roma che lo ritrae al posto di Totti: i tifosi giallorossi non la prendono bene

Nicolò Zaniolo è finito nel bel mezzo di una vera e propria bufera social. Il calciatore della Roma, la cui immagine è gestita dalla ‘Doom Entertainment’ di Fedez, ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi. Che foto? Un montaggio che pone la sua faccia su quella del murale dedicato a Francesco Totti a via del Pozzuolo in zona Rione Monti. Sacrilegio. I tifosi lo hanno subito invitato a cancellare la foto con commenti del tipo ‘Stai al tuo posto’, ‘Nun te allargà’, ’27 anni di amore di Totti non si toccano’. Zaniolo ha quindi cancellato la foto, salvo poi ripostarla con la didascalia : “Un grazie speciale a chi ha realizzato questo murales nel quartiere Monti! Orgoglioso di voi e di vestire questi magnifici colori“. Altra gaffe, in quanto il murale non è dedicato a lui ma a Francesco Totti, leggenda del tifo romanista. Altra cancellazione, definitiva.