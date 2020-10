Zambrano, che schiaffo a Neymar: “è un pagliaccio! Vola via al primo contatto, si butta e gli regalano rigori”

16 Ottobre 2020 10:38

Carlos Zambrano critica Neymar dopo la partita fra Perù e Brasile: il difensore dei padroni di casa definisce il fuoriclasse brasiliano un pagliaccio simulatore

Neymar è un giocatore dal talento incredibile, inversamente proporzionato alla sua volontà di ‘assorbire’ i contatti. Appena ‘O’Ney’ si sente toccato da un avversario il volo è assicurato. Questa è quantomeno l’idea che molti difensori si sono fatti del fuoriclasse brasiliano, tecnicamente eccelso, ma troppo incline alla simulazione. Le parole di Carlos Zambrano, rilasciate dopo Perù-Brasile, chiariscono perfettamente questo concetto: “sinceramente è un grande calciatore, uno dei migliori al mondo, ma per me in realtà è solamente un pagliaccio. È cosciente di quello che può fare in campo, un giocatore eccezionale, ma al minimo contatto vola via. Si è buttato in area quattro o cinque volte per vedere se gli davano il rigore e alla fine è riuscito nel suo obiettivo: gliene hanno dati due, che però non c’erano“.