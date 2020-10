Wanda Nara, il post sul derby strizza l’occhio al Milan: i tifosi dell’Inter si infuriano [FOTO]

18 Ottobre 2020 10:28

Il Milan vince il derby e Wanda Nara posta nelle sue storie Instagram un messaggio di auguri agli ‘amici rossoneri’: i tifosi dell’Inter non la prendono bene

Mauro Icardi e l’Inter non si sono lasciati in buoni rapporti, nonostante le apparenze. Ancor meno Wanda Nara e l’ambiente nerazzurro. Se la coppia argentina da un lato ha trovato la sua dimensione a Parigi, dall’altra l’Inter ha iniziato un ciclo che l’ha portata a giocarsi seriamente le proprie chance scudetto. Ognuno felice per conto suo, ma ripensare ai musi lunghi, all’esclusione dai titolari, al declassamento da capitano e allo strappo definitivo fa ancora male. Per questo quando si torna ad inserire Icardi-Wanda Nara e l’Inter nella stessa frase si rischia qualche frizione di troppo. Ci ha pensato la stessa showgirl sudamericana a gettare benzina sul fuoco. Dopo il derby perso 1-2 dall’Inter ieri sera, Wanda ha postato una foto nelle sue storie Instagram nella quale abbraccia Icardi,ancora con la maglia nerazzurra, e la scritta: “senza amore non c’è derby. Auguri ai miei amici del Milan“. I tifosi dell’Inter non l’hanno ovviamente presa bene.