Wanda Nara, occhio a dove metti le mani! Il commento hot scatena i follower [GALLERY]

7 Ottobre 2020 12:06

Wanda Nara in posa con Mauro Icardi immersi nella natura: ai follower non sfugge però il ‘fallo di mano’ della showgirl, notato anche dal suo parrucchiere personale

Wanda Nara delizia spesso gli occhi dei fan con diverse foto provocanti in cui si mostra sempre sexy e in grande forma. La showgirl argentina ha però la capacità di scatenare i fan anche con delle normalissime foto ‘innocenti’. Ai follower infatti non è sfuggito quello che, in gergo calcistico, potremmo definire un ‘fallo di mano‘ presente nell’ultimo scatto postato su Instagram insieme al marito Mauro Icardi. La coppia si gode un po’ di relax immersa nella natura, ma la mano di Wanda Nara al momento della foto scivola un po’ troppo in basso. Se n’è accorto anche il parrucchiere della showgirl, Kennys Palacios, che ha prontamente commentato con malizia: “occhio a dove metti quella mano!“.