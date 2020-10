Volley, Tonno Callipo: dalla Saracena arriva il giovane libero Alex Aiello

20 Ottobre 2020 12:47

La Volley Saracena comunica il passaggio del giovane libero Alex Aiello alla Tonno Callipo Vibo Calentia

La Saracena Volley comunica che Alex Aiello classe 2002, libero, disputerà il campionato di serie B nazionale con la Tonno Callipo Calabria Volley a Vibo Valentia. Giocatore protagonista cresciuto nella Pallavolo Patti e nella Saracena Volley. A dispetto della sua giovanissima età Alex ha già partecipato al Trofeo delle Province negli anni 2016 e 2017, ai Jeux des Iles 2018 ed al Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2018. A 16 anni ha giocato il primo campionato nazionale di serie B con la W.G. Morgan.

Grande momento di crescita personale per Alex Aiello in una squadra che disputa il campionato nazionale di serie A1 con uno staff di tutto riguardo, la serie B è affidata al Prof. Nico Agricola allenatore di altissimo livello. “Sono felicissimo di arrivare alla Tonno Callipo Calabria Volley – ha detto Alex Aiello – Per me si tratta di una sfida molto stimolante, voglio fare il giocatore di pallavolo e raggiungere in questo campo tutti i miei sogni, quindi le responsabilità non mi spaventano. Darò il massimo ogni volta che scenderò in campo, sia negli allenamenti che in gara”.

“Non cosa più bella nello sport, che vedere i propri giovani raggiungere traguardi importanti – ha commentato il presidente Luca Leone – Sono felicissimo per Alex e spero che possa essere da esempio per i molti giovani pattesi che praticano questo sport. noi come società siamo sempre a lavoro per crescere e formare giovani che amano la pallavolo”.