Volley, Tonno Callipo attende Piacenza. Baldovin: “Le loro armi sono molteplici”

Le parole dell’allenatore della Tonno Callipo Calabria Valerio Baldovin per il match tra i calabresi e la Gas Sales Bluenergy Piacenza

Dopo la maratona di 142 minuti di domenica scorsa a Ravenna, la Tonno Callipo Calabria strizza l’occhio al pokerissimo nella sfida interna contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, valevole per l’anticipo del settimo turno della SurperLega Credem Banca 2020/2021, in programma sabato pomeriggio al PalaMaiata (primo servizio alle ore 18.00), con la diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Raiplay.

Il team giallorosso del patron Pippo Callipo si gode un inatteso quanto meritato quarto posto solitario in classifica frutto di dieci pesantissimi punti, uno in più di Modena, che ha violato il PalaMaiata domenica 4 ottobre (0-3 il finale), tre su Verona capitolata a Vibo in cinque set mercoledì 14 ottobre e addirittura quattro su Trento, con la quale giocherà in trasferta il prossimo otto novembre dopo il doppio turno casalingo sull’asse “emiliano lombardo” con Piacenza e Monza.

Saitta e compagni dopo quattro successi consecutivi vogliono ovviamente continuare sull’onda lunga dell’entusiasmo alimentato anche dal ritorno dopo otto mesi del caloroso pubblico giallorosso al PalaMaiata (saranno 200 gli spettatori ammessi alla gara di sabato come da disposizioni del DPCM del 18 ottobre).

A Vibo si presenta la Gas Sales Bluenergy Piacenza, ottava a 4 lunghezze di ritardo sui calabresi e in cerca di rivalsa dopo lo stop in tre set nel derby al PalaPanini di Modena. Una sfida dal sapore amarcord al PalaMaiata per la presenza di tre ex Callipo tra i piacentini: Antonov, Fanuli e Izzo. Sono 2 i precedenti tra le due formazioni, che ha sempre visto vittoriosa la compagine emiliana.

LE DICHIARAZIONI PRE-GARA

Valerio Baldovin (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Terminata una prima fase del Campionato che ci ha visto in campo ogni tre giorni, abbiamo approfittato di una settimana tipo per fare il punto della situazione e valutare il nostro gioco e capire quali sono le aree di sviluppo su cui dobbiamo insistere: dobbiamo continuare a lavorare bene sulla battuta che a volte è poco incisiva. Piacenza è una squadra strutturata per i piani alti della classifica con diversi campioni in campo, ma avendo un nuovo assetto ha faticato un po’ a trovare subito l’amalgama. Inoltre ci sono stati dei cambi sia nel roster che in panchina che non le hanno permesso ancora di trovare la sua stabilità. Anche il calendario non è stato a loro favore perché hanno già incontrato le storiche prime quattro big del torneo, a differenza nostra che ne abbiamo affrontate solo due. Abbiamo messo in conto che domani potremo trovare dall’altra parte della rete diversi sestetti. Per questo motivo la preparazione della partita non è stata semplice anche perché sappiamo che le armi che hanno a disposizione sono molteplici”.

SuperLega Credem Banca 7a giornata di andata

Sabato 24 ottobre 2020, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

(Saltalippi-Brancati) Terzo arbitro: Notaro

Addetto al Video Check: Crucitti Segnapunti: Mazza

PRECEDENTI: 2 (2 successi Piacenza)

Ultima vittoria di Piacenza: 4a giornata del girone ascendente, domenica 10 novembre 2019, disputato al Pala Banca, con la compagine del capoluogo emiliano si è imposta al tiebreak (25-18; 25-18; 20-25; 36-38; 15-10 i parziali) nella sfida più giocata dai giallorossi nel girone di andata del torneo di Superlega (2 ore 37 minuti).

Ultima vittoria Picenza a Vibo Valentia: sabato 25 gennaio 2020, anticipo 4° giornata di ritorno 0-3 in 85 minuti di gioco al PalaCalafiore di Reggio Calabria (22-25; 19-25; 21-25), trascinati da una gigantesca prestazione del 32enne universale olandese Dick Kooy, autore di 21 punti con un superlativo 63% in attacco nei 32 palloni attaccati.

EX

Oleg Antonov a Vibo Valentia nel 2017/18, Fabio Fanuli a Vibo Valentia nel biennio 2010-2011, Marco Izzo a Vibo Valentia nel biennio 2016-2017

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season: Enrico Cester – 1 gara giocata alle 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

In carriera: Enrico Cester – 16 punti ai 2100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia), Michele Baranowicz – 25 punti ai 700, – 4 muri vincenti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

CURIOSITA‘

L’ultimo acuto giallorosso contro una formazione piacentina che al termine della stagione 2017/18 per problemi finanziari, la società termina ogni tipo di attività agonistica. In quella sfida giocata nel turno infrasettimanale della 9a giornata nel girone di andata in regular season, disputato mercoledì 9 novembre al Palavalentia, i giallorossi vibonesi guidati dall’argentino Waldo Kantor si sono imposti al termine di quattro serratissimi parziali (25-23; 25-22; 23-25; 26-24), potendo fare affidamento su una magistrale prestazione offensiva dal martello ceco Filip Rejlek autore di 27 punti.