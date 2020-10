Volley, Akademia Sant’Anna: annullato l’allenamento congiunto con la Dea Polistena

21 Ottobre 2020 15:41

Volley, annullato l’allenamento congiunto della Akademia Sant’Anna contro la Dea Polistena

Si comunica che, in ottemperanza alle recentissime disposizioni della Federazione che vieta di svolgere allenamenti congiunti con squadre di regioni diverse, la prevista seduta con Polistena è stata annullata. La società, proprio per rispettare la normativa contenuta anche nel nuovo Dpcm, ha inoltre deciso di interrompere l’organizzazione del secondo trofeo dello Stretto che si sarebbe dovuto giocare il prossimo 31 ottobre. Società, staff e atlete di Akademia Sant’Anna continueranno a lavorare in vista dell’esordio in campionato previsto per il 7 novembre contro Aragona al PalaTracuzzi.