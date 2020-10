La vita a Wuhan dopo il Coronavirus: l’ambasciatrice Ilham Mounssif racconta come in città si vive senza mascherine ed è tornato tutto alla normalità [VIDEO]

23 Ottobre 2020 11:29

L’ambasciatrice culturale della Cina ha girato il video tra le strade di Wuhan dopo il Coronavirus per fare vedere come la vita è tornata alla normalità

Ilham Mounssif, giovane sarda di origini marocchine, attraverso un video che pubblichiamo a corredo dell’articolo, racconta com’è la vita a Wuhan oggi, dopo il Coronavirus. La giovane ambasciatrice culturale fa vedere come si passeggia tranquillamente senza mascherine, come la vita è normale, i ristoranti rimangono aperti fino a tardi, le sale giochi sono regolarmente aperte e delle mascherine non c’è neanche l’ombra, solo qualcuno la indossa più che altro per lo smog. In città il clima è sereno. “Il coprifuoco e la quarantena oramai sono solo un ricordo” conclude Ilham Mounssif.