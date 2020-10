Virtus Entella-Reggina, la probabile formazione amaranto: esordio per Situm e una novità in difesa

16 Ottobre 2020 17:13

Serie B, Virtus Entella-Reggina gara valida per la 3ª giornata del campionato 2020/2021: la probabile formazione di mister Domenico Toscano

Torna in campo la Reggina dopo la pausa per le Nazionali. Al Sant’Agata sono state due settimane molto intense, come confermato dal tecnico Domenico Toscano in conferenza stampa. C’è stata la possibilità di far recuperare la condizione agli ultimi arrivati e agli acciaccati, ma qualche calciatore risulta ancora indisponibile. Dalla lista dei convocati, infatti, emerge l’indisponibilità di Rolando e Charpentier, oltre a quella dei due reduci dell’Under 21 Plizzari e Delprato, di cui il primo positivo al Covid e il secondo in isolamento.

Da qui qualche scelta forzata per il tecnico amaranto nella formazione da opporre alla Virtus Entella (clicca qui per la diretta). A partire dalla porta, dove sarà Guarna a sostituire il giovane scuola Milan. Novità anche nel terzetto difensivo, zona in cui Cionek ha completamente scavalcato ogni gerarchia e si appresta a guidare il parchetto arretrato al centro, con i confermatissimi Loiacono e Rossi ai suoi lati. A centrocampo quasi tutto confermato rispetto alle prime due uscite, con la sola novità della fascia destra: out Rolando e Delprato, il dubbio riguarda uno tra Situm e Peli. Come confermato dal mister in conferenza, sarà il croato a scendere in campo per l’esordio assoluto con la nuova maglia. Davanti nessun dubbio, con Bellomo a fare da collante ai due reparti e Menez e Denis a provare a scardinare la difesa avversaria.

Probabile Formazione Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis.