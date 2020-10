15 Ottobre 2020 22:11

Reggina, le parole del portiere della Virtus Entella Borra in merito al match di sabato tra liguri ed amaranto

Daniele Borra, portiere della Virtus Entella, prossima avversaria della Reggina, ha parlato del match di sabato alla trasmissione ‘Fairplay and Football‘. “Ha una rosa molto importante – dice riferendosi agli amaranto – con calciatori che si sono calati benissimo nella mentalità, come Menez. Noi puntiamo a fare un buon campionato. Cercherò di non far segnare Menez, ma quando ti trovi davanti calciatori di un certo calibro come lui e Denis è normale ci sia un po’ di emozione”.