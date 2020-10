Virtus Entella-Reggina, liguri sottoposti a tampone: il risultato dei test e l’orario della partita

17 Ottobre 2020 12:03

Virtus Entella-Reggina, i calciatori della formazione ligure sottoposti a tampone: nessun caso di Coronavirus registrato. L’orario della partita confermato alle ore 15:00

Virtus Entella-Reggina, tamponi per i liguri – La Reggina torna in campo nella terza giornata di Serie B, impegnata nella trasferta di Chiavari sul campo della Virtus Entella. La formazione ligure ha annunciato di aver sottoposto i propri calciatori ad un ulteriore ciclo di tamponi pre-gara, al quale sono risultati tutti negativi. Confermato il fischio d’inizio alle ore 15:00. Questo il comunicato della squadra: “la Virtus Entella comunica di aver sottoposto l’intero gruppo squadra ad un ulteriore ciclo di tamponi al fine di eseguire, come da protocollo, uno screening il giorno gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita contro la Reggina. Tutti i test hanno dato risultato negativo“.