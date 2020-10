Virtus Entella-Reggina, dove seguire il match: info su diretta Tv e Live Streaming

16 Ottobre 2020 12:30

Serie B, 3ª giornata del campionato 2020/2021. Il programma di Virtus Entella-Reggina: ecco come seguire la partita in diretta Tv o in Streaming

La Serie B torna in campo, Virtus Entella-Reggina è un match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B. Questa gara è un inedito per il torneo cadetto, è infatti la prima volta nella storia che i due club si affrontano in una gara ufficiale. Grande attenzione sulla formazione amaranto, neopromossa ma candidata ad un campionato da vertice grazie alla presenza di rosa di calciatori di spessore come Menez, Denis e non solo. Partenza invece molto complicata per i liguri, reduci da un pareggio e una sconfitta. Allo Stadio Comunale di Chiavari, secondo il nuovo Dpcm emenato dal Governo e le disposizioni anti Covid-19, potranno accedere al massimo 830 tifosi.

La partita in programma sabato 17 ottobre 2020 alle ore 14.00 comunque sarà visibile ovviamente anche in diretta Tv sui canali Dazn. Non sarà invece possibile vedere la gara in chiaro sulla Rai. I clienti DAZN potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Per quanto riguarda il live Streaming la sfida Virtus Entella-Reggina sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.

Inoltre la redazione di StrettoWeb seguirà la partita in diretta per offrire ai propri lettori la possibilità di seguirla con aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale, già a partire nel pre-gara con l’uscita della formazioni ufficiali, sino al post-match con le interviste e gli interventi in conferenze stampa dei protagonisti.