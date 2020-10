Virtus Entella-Reggina 0-0 LIVE: iniziata la sfida del Comunale di Chiavari [FOTO E VIDEO]

17 Ottobre 2020 15:13

Il sabato ha sapore di calcio, torna in campo la Serie B. Dopo la settimana di pausa per gli impegni delle Nazionali, può finalmente riprendere il torneo cadetto. Alle ore 15.00 grandi emozioni per la sfida Virtus Entella-Reggina, squadre dal destino diverso ma entrambe alla ricerca di punti. Soltanto un gettone collezionato in due gare per la squadra di mister Bruno Tedino, che non ha iniziato alla grande questo campionato, avendo strappato uno 0-0 contro il Cosenza dopo il deludente esordio con la neopromossa Reggiana. Di fronte invece c’è una compagine che si presenta alla sfida con grande entusiasmo e voglia di confermare i buoni propositi delle prime due partite. La banda del tecnico Toscano, guidata dall’esperienza dei vari Menez e Denis, arriva a Chiavari con un carico pieno di sogni e speranze. Segui su StrettoWeb la diretta testuale del match con aggiornamenti live e notizie in tempo reale.

4′ Bolide dai 25 mt di Liotti, che sfiora il palo!

3′ Prima occasione per la Reggina su azione d’angolo. Debole il colpo di testa di Cionek.

1′ Match iniziato! Sono i padroni di casa a muovere il primo possesso.

Squadre raccolte al centro del campo per il minuto di silenzio prima del fischio d’inizio del match in memoria della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, deceduta pochi giorni fa.

Virtus Entella-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Virtus Entella-Reggina, terza giornata del campionato di Serie BKT. Queste le scelte dei due tecnici:

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Pavic; Paolucci, Crimi, Brescianini; Morosini; Brunori, De Luca. A disposizione: Balducci, Albertazzi, Cleur, De Santis, Bonini, Cardoselli, Pellizzer, Mancosu, Coppolaro, Toscano, Petrovic, Koutsoupias. Allenatore: Tedino.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Peli, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Rivas, Lafferty, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Trinchieri di Milano). IV uomo: Alberto Santoro di Messina.