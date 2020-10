Virtus Entella-Reggina, i convocati di mister Toscano: rientra Rivas, fuori in 4

16 Ottobre 2020 15:55

Virtus Entella-Reggina, gara valida per la 3ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021: la lista dei convocati diramata da mister Toscano per la trasferta di Chiavari

Dopo una settimana di stop per le gare delle Nazionali, anche la Serie B torna in campo. Alle ore 14.00 di domani sabato 17 ottobre 2020, allo stadio Aldo Gastaldi di Chiavari, è in programma il match Virtus Entella-Reggina. La compagine amaranto raggiungerà la Liguria in cerca di un risultato positivo per dare continuità alle due buone prime uscite stagionali. Di seguito la lista dei convocati diramata da mister Domenico Toscano per l’importante impegno di campionato:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Plizzari, Del Prato, Rolando, Charpentier.