17 Ottobre 2020 14:58

L’attaccante nordirlandese era stato inserito nella lista dei convocati

Kyle Lafferty non sarà presente alla trasferta di Chiavari. L’attaccante nordirlandese era stato inserito nella lista dei convocati, ma non è riuscito a rientrare in tempo in Italia a causa degli impegni con la Nazionale. Il tecnico Domenico Toscano quindi si affiderà alla coppia titolare Denis-Menez, con Vasic pronto a subentrare nel corso della ripresa.