Pallacanestro Viola, Giovanni Centofanti resta in neroarancio: “Non vedo l’ora di cominciare”

3 Ottobre 2020 15:14

Attraverso un comunicato, la Pallacanestro Viola comunica la permanenza di Giovanni Centofanti in neroarancio: le sue parole

La Pallacanestro Viola comunica che l’atleta classe 2001 Giovanni Centofanti resterà in neroarancio anche nella stagione sportiva 2020/2021. Cresciuto nel vivaio della Nuova Jolly, Giovanni arriva in neroarancio con la formula del doppio tesseramento. Rapido e dinamico playmaker di 182cm, Centofanti è reduce da un campionato di sole vittorie in C Silver proprio con la canotta della Pallacanestro Viola, dove è riuscito a ritagliarsi il suo spazio partendo dalla panchina.

“Si realizza per me un sogno: giocare con la squadra della mia città in un campionato nazionale. Tutti conosciamo la tradizione cestistica di questa piazza e il glorioso passato della Viola. Adesso tocca a noi durante questo campionato provare a dare a Reggio ciò che gli spetta e portarci a casa più soddisfazioni possibili. Metterò tutto me stesso sul parquet senza mai fare un passo indietro. Non vedo l’ora di cominciare, sperando di poter contare sul calore dei nostri tifosi. Forza Viola.”