Villa San Giovanni: report informativo sui buoni spesa in favore delle famiglie in difficoltà

27 Ottobre 2020 22:25

Villa San Giovanni: report informativo sui buoni spesa relativi alla misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà

La Giunta della Regione Calabria con la DGR N.44 DEL 09.04.2020, preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale, dovendo tenere conto delle specificità del tessuto sociale ed economico calabrese, ritenendo di dover integrare le misure esistenti al fine di arginare il rischio di povertà che potrebbe, nella fase di emergenza in atto, interessare un numero notevolmente alto di nuclei familiari, coinvolgendo non solo realtà pregresse e già note, ma anche soggetti generalmente in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità ma che attualmente versano nell’assoluta impossibilità di accedere a risorse economiche e lavorative a causa del c.d. lock down, anche in riferimento a tutti quei soggetti che non sono interessati dalle misure già previste dal Governo, ha previsto l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità da parte dei Comuni.

Il Comune di Villa San Giovanni, con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 13/06/2020, ha inteso aderire a tale opportunità in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid 19 e, con la Determina del Settore Politiche Sociali n. 388 dell’08/07/2020, ha approvato lo schema di avviso e di domanda in cui erano pervisti dieci giorni di tempo per poter fare domanda.

I Servizi Sociali si sono occupati fino al 18 luglio 2020, giorno di scadenza per la presentazione delle istanze, del supporto alla compilazione per gli istanti, telefonico e in presenza presso la sede degli ufficii.

All’esito dell’istruttoria sono pervenute complessivamente n. 150 istanze di cui:

41 escluse;

109 ammesse di cui n. 15 riserva Disabili e così suddivisi:

45 priorità 1

45 priorità 2

19 priorità 3

L’importo riconosciuto al Comune di Villa San Giovanni è pari a € 64.788,06 e tenuto conto che, per i 41 utenti esclusi per incongruenze ed insufficienze motivazionali riscontrate in fase istruttoria, non è stato possibile procedere all’erogazione della misura si è riscontrata piena copertura finanziaria per tutte le priorità previste in bando, con un importo a residuo pari a € 29.988,06. Tale importo dopo le opportune indicazioni da parte della regione Calabria Ente erogante potrebbe essere utilizzato per un nuovo avviso. All’Avviso pubblicato per la partecipazione degli esercizi commerciali interessati, approvato con determina n. 387/2020 e pubblicato all’Albo Pretorio, ha partecipato un unico esercizio commerciale denominato EUROSPIN SICILIA SPA, sede di Villa San Giovanni, per cui i buoni saranno spendibili presso la suddetta attività commerciale una volta espletate le formalità di distribuzione dei buoni che saranno utilizzabili entro il 31.01.2021. La crisi emergenziale sanitaria ha messo e continua a mettere in ginocchio diversi settori. Anche questi seppur piccoli contributi risultano essenziali per il vivere quotidiano di una comunità che con dignità sta affrontando l’attuale fase molto problematica. Già ad aprile di quest’anno il Comune aveva, in pieno lock down, dato avvio ad una massiccia distribuzione di buoni alimentari che avevano consentito a ben 171 nuclei familiari di usufruirne per l’acquisto di beni di prima necessita per un importo di 46.950,00 euro e data la presenza di ulteriori fondi stanziati si era dato avvio ad un secondo avviso sempre nel mese di aprile con ulteriori 72 nuclei familiari beneficiari, selezionati fra coloro che erano rimasti esclusi dalla prima distribuzione per un importo di euro 17.800,00 ed 82 nuovi familiari per un importo di euro 19.300; il tutto impiegando una somma complessiva di euro 84.050 per cercare di dare sollievo a chi ne aveva bisogno.