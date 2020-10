Reggio Calabria: sarà attivato il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Monasterace [FOTO]

20 Ottobre 2020 13:42

Giorno 21 ottobre sarà attivato il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Monasterace in provincia di Reggio Calabria

Giorno 21 ottobre sarà attivato il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Monasterace. Il Ministero dell’Interno in data 2 dicembre 2019 ha decretato l’istituzione del Distaccamento e nei mesi di giugno e luglio ha potenziato l’organico del Comando di Reggio Calabria con il personale necessario per consentirne l’apertura, anche grazie al forte impegno profuso dal Comune di Monasterace che ha reso disponibile, concedendola in comodato d’uso gratuito per 99 anni, una struttura idonea alle esigenze di una sede dei Vigili del Fuoco rendendola disponibile in pochissimo tempo. Il Comando, durante il periodo estivo, ha eseguito i lavori di manutenzione ordinaria ha acquisito gli arredi necessari per rendere fruibili gli ambienti che, al termine dei lavori, risultano confortevoli per il personale. Il distaccamento di Monasterace sarà operativo h24 con presenza di una squadra composta da 5 unità VVF in grado di intervenire per ogni tipo di richiesta di soccorso prioritariamente nei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo nonché, ove si rendesse, necessario nei restanti territori limitrofi della provincia di Reggio Calabria oltreché in quelle di Catanzaro e di Vibo Valentia. Come per gli altri distaccamenti dei Vigili del Fuoco l’attivazione avviene dalla sala operativa provinciale a seguito di richiesta di soccorso al numero di emergenza 115. L’attivazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco rappresenta un ulteriore tassello che lo Stato mette a disposizione del territorio al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini; infatti, il presidio consente un deciso miglioramento in termini di efficacia del soccorso nell’alto ionio reggino, diminuendo notevolmente i tempi di intervento nelle zone competenza prima dell’apertura garantite dai distaccamenti di Siderno e Soverato.