Anche la Vibonese riapre lo stadio ai tifosi: 550 biglietti disponibili contro la Paganese

15 Ottobre 2020 14:07

La Vibonese, dopo il Crotone ieri, riapre lo stadio ai propri tifosi: 550 biglietti disponibili al Luigi Razza contro la Paganese

“L’ U.S. Vibonese Calcio comunica che per la partita contro la Paganese in programma sabato 17 ottobre allo stadio “Luigi Razza” verrà attivata la vendita dei biglietti presso l’Edicola-Tabaccheria Messina di via Piazza D’Armi, 3 e online su go2.it I 550 biglietti saranno disponibili (online e presso il punto vendita) fino al giorno gara alla sola tifoseria locale.

Prezzi

Tribuna Centrale € 20,00 + diritti di prevendita

Tribuna Laterale € 15,00 + diritti di prevendita

Gradinata € 10,00 + diritti di prevendita

I tagliandi saranno disponibili fino ad esaurimento

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti, ogni spettatore deve acquistare il titolo di accesso nominativo, presentandosi all’ingresso, senza creare assembramenti, munito di mascherina, documento di identità in originale e di autocertificazione da firmare e consegnare all’accesso allo stadio dopo il controllo della temperatura”.