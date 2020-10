Porto di Vibo Marina: la capitaneria di porto richiama la collettività al rispetto dell’ordine e del decoro delle aree portuali

14 Ottobre 2020 15:32

La Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina fa appello al senso civico della comunità Vibonese e di tutti coloro che a vario titolo accedono alle aree portuali

La Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, al comando del C.F. (CP) Massimiliano Pignatale, fa appello al senso civico della comunità Vibonese e di tutti coloro che a vario titolo accedono alle aree portuali, affinché sia sempre curato il decoro delle stesse, in particolare scongiurando fenomeni quale l’abbandono di rifiuti, attenendosi scrupolosamente alle norme che ne disciplinano la pubblica fruibilità. È infatti un dovere di tutta la collettività preservare l’immagine di decoro e di amenità che si addice a un luogo frequentato anche da numerosi turisti. Si invita pertanto, a prendere contezza della disciplina e dei divieti dettati dal regolamento del porto, adottato con Ordinanza n. 37/2008 della Capitaneria di porto e disponibile sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia, con la dovuta precisazione che sulle Banchine Bengasi, Papandrea e Buccarelli, essendo aree soggette alle restrizioni imposte dalla normativa in materia di security degli impianti portuali, è del tutto precluso l’accesso a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi ad esse connessi e dai concessionari di aree e banchine.