Varese: traffico di armi da guerra, polizia arresta 4 persone

17 Ottobre 2020 07:35

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – La polizia di Varese ha arrestato quattro persone coinvolte in un traffico internazionale illegale di armi da guerra. Gli agenti della Digos, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione/Ucigos e diretta dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno sequestrato in appartamenti e cantine utilizzati dagli arrestati un arsenale. Tovati oltre 50 tra mitragliatori, fucili d’assalto, carabine e pistole, 14 manufatti esplosivi, granate, numerose parti di armi, serbatoi per cartucce ed oltre 10mila munizioni di vario calibro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle 11 alla Questura di Varese.