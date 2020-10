“Una certezza”: in radio dal 9 ottobre il nuovo singolo del reggino KRAM

5 Ottobre 2020 19:13

Da venerdì 9 ottobre esce in radio e in digitale “Una certezza” per stringere i propri sogni tra le mani

Dal 9 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “UNA CERTEZZA” (Metro Records), ultimo brano di KRAM.

“Questo cielo non ci giudica ma è sempre presente, anche se non ti risponde”: così canta la voce di KRAM in “UNA CERTEZZA”, brano che pone l’accento sul fatto che le nostre azioni, anche le più piccole, non passano mai inosservate, conservando l’intrinseca capacità di trasportare i nostri sogni verso una meta di destinazione. Con questo brano Kram lo scorso 29 agosto si è aggiudicato il primo premio del Calabria Fest Tutta italiana, il concorso organizzato in collaborazione con Rai Radio Tutta italiana e la direzione artistica di Ruggero Pegna.

Con “Una certezza” l’autore ci esorta ad afferrare tra le mani i nostri sogni, e stringerli forte.

Spiega Kram a proposito del suo nuovo singolo: «Questo è un tema che mi prende particolarmente perché parla del raggiungimento dei sogni. Spesso ai sogni si rinuncia per paura di non riuscire a raggiungerli e perché il contesto della società ti porta a preferire strade più semplici. Questo brano è uno di quelli che ho utilizzato per dare forza a me stesso e per dare forza a tutti quelli che coltivano un sogno da tempo e hanno rinunciato a tanto, a tutto per cercare di raggiungerlo senza mai fermarsi».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Antonello Bruzzese, è stato interamente realizzato in stile cartoon. La sequenza di immagini inizia con Kram e durante lo sviluppo della canzone ritrae una coppia di bravissimi ballerini che si rincorrono tra vicoli tortuosi e cascate di acqua.

Biografia

Rosario Canale, in arte Kram. Cantautore, pianista e insegnate di canto moderno, nasce a Reggio Calabria il 26/05/1992. Rosario Canale ha ottenuto grandi consensi come autore collaborando con artisti quali Marco Mengoni, per il quale firma due brani “Ricorderai l’amore” e “Resti indifferente” contenuti nell’album “Le cose che non ho” certificato quadruplo disco di platino (200.000+ copie vendute); Lorenzo Fragola, per il quale scrive il disco di platino “Infinite volte” classificatosi al quinto posto nei Big di Sanremo 2016; il platino “Ti avrei voluto dire” per Federica Carta e il brano “The story” per Samuel Storm, finalista di X Factor. Nel 2017 firma il brano vincitore di Sanremo Giovani “Ora mai” in collaborazione con Lele. Nel 2017 ha deciso di mettersi in gioco come cantante con un nuovo progetto artistico per comunicare direttamente le emozioni contenute nelle sue canzoni firmando un contratto discografico con l’etichetta indipendente Metro Records di proprietà della società ITAL SOFT SRL (società associata AFI) di Gioia Tauro (RC) e lancia il suo nome d’arte Kram e il progetto artistico / discografico connesso ad esso. Il nuovo brano di Kram dal titolo “Una certezza” sarà disponibile in radio e in digitale dal 9 ottobre.