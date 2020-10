La Uefa annuncia il ritorno dei tifosi allo stadio: “Fino al 30% della capienza”

1 Ottobre 2020 20:18

La Uefa guarda avanti e va in netta controtendenza rispetto alla decisione di tanti altri paesi europei: sì al ritorno dei tifosi allo stadio

Se in Italia si continua a tentennare, mentre in altri paesi è una “lotta” al “tifosi sì, tifosi no”, la Uefa prosegue per fatti suoi e guarda avanti, cammina avanti. L’ultimo annuncio va in netta controtendenza rispetto a tante nazioni europee: oggi il Comitato Esecutivo ha deciso di consentire il ritorno degli spettatori negli stadi nelle proprie competizioni, per partite di nazionale e di club, qualora le leggi locali lo permettano e fino a un massimo del 30% della capienza. Questo anche grazie alla buona riuscita dell'”esperimento” in Supercoppa di qualche giorno fa.

“L’ammissione dei tifosi e il limite di capienza sono soggetti alle decisioni delle autorità locali. Se le autorità locali non lo consentono – specifica la nota – le partite non possono essere disputate con la presenza di pubblico. Allo stesso modo, il limite del 30% può essere raggiunto solo se il limite imposto dalle autorità locali non è inferiore: in tal caso vale quest’ultimo. Gli spettatori saranno tenuti a rispettare il distanziamento sociale e ulteriori misure precauzionali (come l’uso della mascherina) da attuare in accordo con le normative locali”.

“La Supercoppa ha dimostrato che i tifosi possono tornare negli stadi nelle circostanze giuste, mettendo al primo posto la salute e la sicurezza con opportune misure preventive. La partita ha anche dimostrato che i tifosi sono ben disposti ad accettare misure sanitarie precauzionali e sono pronti a comportarsi di conseguenza. La decisione di oggi è un importante primo passo che mette al centro la salute dei tifosi e rispetta le leggi di ogni paese – le parole di Ceferin – Anche se il Covid è un nemico comune, i vari paesi hanno criticità e approcci diversi a seconda dei momenti.Rispetto a prima, la decisione offre una flessibilità nettamente maggiore per quanto riguarda l’ammissione dei tifosi negli stadi, rispettando sempre la valutazione delle autorità locali. In Europa, sono 27 i paesi che in varia misura consentono già ai tifosi di andare allo stadio. Questa decisione permetterà di avere un approccio coerente ma differenziato in base al paese e non alla competizione, decisione che aveva causato incomprensioni tra i tifosi. In tempi difficili come questi, è importante riportare la speranza e la passione nella vita dei tifosi”.