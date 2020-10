Tsunami nel Mediterraneo, l’INGV: “fenomeno che dura molte ore, onde e correnti acquistano forte velocità in mare” [LIVE]

30 Ottobre 2020 15:26

Tsunami nel Mediterraneo, le parole del sismologo dell’Ingv Amato

“Stiamo osservando, per ora non e’ un maremoto enorme, e’ iniziato piano ma e’ un fenomeno che dura molte ore e che puo’ provocare onde o correnti che poi acquistano forte velocita’. Le correnti hanno invaso il porto di Smirne in Turchia“. Lo spiega all’ANSA il sismologo dell’Ingv Alessandro Amato in merito al terremoto avvenuto alle 12:51 italiane, con epicentro in mare, a nord dell’isola greca di Samos e vicino alle coste turche, che ha gia’ prodotto uno tsunami. L’allerta e’ stata diramata in Grecia e Turchia 8 minuti dopo il sisma, di magnitudo 7.0, dal Centro di allerta tsunami dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). “Si e’ trattato di un sisma molto forte, che ha provocato parecchi danni anche a Smirne. Ancora non conosciamo il numero delle vittime. Sicuramente ci saranno delle scosse successive di assestamento“, aggiunge Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv. La zona del terremoto, il cui epicentro e’ stato localizzato in mare nel Dodecaneso a 10 chilometri di profondita’, “e’ molto sismica sia sulla costa che in mare, perche’ ci sono parecchie faglie attive“, continua Amato. Dalle immagini che “ci arrivano – conclude – possiamo vedere la gente nel porto di Smirne che rimane a guardare e fare foto, sottovalutando la possibile pericolosita’ di un maremoto. Anche se piccole al momento, le onde o le correnti possono arrivare a un metro e oltre, diventando molto veloci e lunghe, come un fiume in piena che trascina via“.

Violento terremoto in Grecia e Turchia: l’INGV ha lanciato l’allerta tsunami

Alle 12:51 italiane del 30 ottobre 2020, è avvenuto un terremoto di magnitudo Mwp 7.0 con epicentro in una zona a Nord dell’isola di Samos, nella parte orientale del mar Egeo.

A causa della magnitudo elevata, spiega l’INGV in una nota, “dopo 8 minuti dal terremoto, è stata diramata dal CAT-INGV un’allerta tsunami di livello rosso (Watch) per alcune regioni costiere della Grecia e della Turchia, per altre regioni della Grecia e della Turchia il livello di allerta è arancione (Advisory).

Alle 14:14 ore italiane, il CAT-INGV ha diramato un messaggio di conferma dello tsunami, che è stato osservato al mareografo di Syros (Grecia).

In zona epicentrale, sono stati rilevati danni significativi e sono stati evidenziati ritiri ed inondazioni importanti (si stima qualche centinaio di metri, con altezza di circa un metro).

Per le altre coste del Mediterraneo (Italia inclusa) l CAT-INGV non ha diramato nessuna allerta tsunami, ma solo un messaggio informativo (“information“).”

Per informazioni su tsunami e sul Centro Allerta Tsunami INGV: http://www.ingv.it/cat/it