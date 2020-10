Tragedia in Calabria, 23enne investito da un treno in corsa: morto all’ospedale di Cetraro

9 Ottobre 2020 14:52

Il giovane originario di Augusta, era in vacanza a Belvedere con la fidanzata

Una tragedia si è verificata in Calabria nelle ultime ore. Un ragazzo di 23 anni è morto stamattina all’ospedale di Cetraro (provincia di Cosenza) dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Il giovane, originario di Augusta (Siracusa) ma che stava trascorrendo le vacanze a Belvedere con la sua fidanzata tunisina, è stato investito ieri sulla linea ferroviaria tirrenica dal Frecciargento Sibari-Bolzano. Dopo l’allarme lanciato dalla ragazza, il 23enne è stato soccorso e portato in ospedale, ma le sue condizioni erano disperate. Si indaga adesso sulla dinamica dell’incidente e sui motivi per cui il ragazzo si trovasse sui binari in piena notte.