Tpl: Codacons contro Asstra, ‘indispensabile ridurre capienza dei mezzi al 50%’

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Per far fronte all’emergenza Covid e limitare i contagi nel nostro paese è indispensabile ridurre la capienza massima sui mezzi pubblici portandola dall’attuale 80% al 50%”. E’ quanto ha dichiarato oggi il Codacons in una nota replicando all’Asstra in merito al trasporto pubblico locale in relazione all’emergenza Covid.

“E’ impensabile che in Italia si vietino sport e feste ma si consenta di viaggiare ammassati su bus e metro ‘ afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi ‘, un paradosso assurdo che vanifica i sacrifici degli italiani e danneggia i cittadini, considerato che il trasporto pubblico è un servizio essenziale di cui milioni di utenti ogni giorno non possono fare a meno, e proprio da questo settore si dovrebbe partire per limitare i contagi”.

“Le immagini che provengono in questi giorni da città come Roma, Milano o Napoli mostrano vagoni della metro strapieni, banchine affollate e autobus che viaggiano oltre la capienza massima, mettendo a serio rischio la salute pubblica ‘ conclude Rienzi ‘ Per questo chiediamo al governo e agli enti locali di intervenire, portando la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%, incrementando il numero di bus, tram e metro in circolazione e differendo gli orari di apertura di scuole e uffici, in modo da evitare disagi negli orari di punta”.