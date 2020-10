Toti e Carfagna, il piano dei moderati del centrodestra: un nuovo partito liberale per contendere la leadership a Salvini

7 Ottobre 2020 16:13

Il governatore Toti è pronto a lanciare un nuovo partito e invita a cena tanti deputati di Forza Italia: l’intenzione è fare uno sgambetto ai sovranisti

Dopo tante riunioni private, Giovanni Toti e Mara Carfagna sono usciti allo scoperto. Il flop alle ultime Elezioni Regionali e Comunali che si sono tenute in diverse parti d’Italia sta spingendo i due alla creazione di una nuovo partito di moderati di centrodestra. L’idea adesso sta iniziando a prendere forma e per questo motivo nella serata di oggi – secondo quanto riferito dalla Repubblica – è stata organizzata una cena di chiarimento, a cui prenderanno parte anche diversi deputati di Forza Italia. L’intenzione è quella di fare uno sgambetto ai sovranisti, soprattutto di scalzare al leghista Matteo Salvini la leadership della coalizione. Toti e Carfagna sono convinti che nell’area moderata, per gli attuali numeri di Forza Italia, ritagliarsi uno spazio politico sia possibile.

La cena di questa sera è l’inizio di un percorso che dovrebbe portare alla nascita di un nuovo partito di ispirazione liberale e popolare entro la fine dell’anno. La voragine che si è creata nel polo moderato (Forza Italia è passata dal 19% al 5% nel Veneto, mentre in Liguria è stata completamente stracciata dalla vittoria di Toti) e la leadership di Salvini adesso in difficoltà, hanno iniziato ad agitare qualcosa al centro. “Oggi manca quell’area moderata che a destra è stata sempre al fianco di quella sovranista – afferma Toti – . I casi sono due: o la Lega decide di trasformarsi nel grande partito repubblicano e Salvini nel Trump italiano, oppure gli orfani del predellino dovranno inventarsene uno nuovo”. Si profila quindi una pesante aria di cambiamento e la cena di questa sera potrebbe mettere in chiaro molte cose.