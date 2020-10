Toscana: D’Elia (Pd), ‘da Giani impegno, si rischia passo indietro democrazia paritaria’

20 Ottobre 2020 13:56

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “In Toscana rischiamo un passo indietro sulla democrazia paritaria. Alla prova della formazione delle giunte e delle nomine il centrosinistra mostra di non aver assunto in pieno questo tema. Il Presidente Giani in campagna elettorale aveva preso un impegno con le donne toscane su una giunta paritaria e una vicepresidente donna. Ci aspettiamo ancora che lo rispetti. Questa tornata elettorale ci consegna la necessità di essere ancora più determinate e unite, per cambiare la politica. La democrazia paritaria è un principio su cui daremo battaglia”. Lo sottolinea la portavoce della Conferenza nazionale delle Donne democratiche, Cecilia D’Elia.