Il Manchester City raddoppia, il tifoso VIP del Marsiglia spacca lo schermo in diretta tv! [VIDEO]

28 Ottobre 2020 10:58

Il Manchester City prende il largo, il tifoso VIP del Marsiglia Mohamed Henni perde le staffe e spacca lo schermo della tv durante la diretta in studio

A volte vedere la propria squadra in svantaggio può essere davvero frustrante. Chiedere conferma a Mohamed Henni, super tifoso del Marsiglia che nella serata di ieri ha perso proprio la testa. I francesi erano impegnati nella dura trasferta di Manchester, sul campo del City di Guardiola che ha fatto il bello e il cattivo tempo rifilando 3 reti ai ragazzi di Villas-Boas. Al momento del secondo gol siglato da Gundogan, Mohamed Henni non ci ha visto più, finendo per prendere a pugni e calci lo schermo della televisione nello studio di ‘Winamax’ del quale era ospite. Il video ha fatto ben presto il giro dei social, insieme ai commenti dello stesso opinionista che ha sparato a zero sui calciatori: “Rongier offensivamente zero, difensivamente zero, sessualmente zero […] È in questi momenti che ci rendiamo conto che se in campo ci fosse anche Valère Germain, beh non cambierebbe nulla […] Florian Thauvin visto in città alle 4.30 è uno scandalo, Messi non è mai stato in giro alle 4.30“.