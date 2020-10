Alla Ternana manca rabbia, Lucarelli cita la Reggina: “Una partita così l’avrebbe vinta l’anno scorso”

8 Ottobre 2020 16:29

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli chiama in causa la Reggina parlando della mancata cattiveria dei suoi ragazzi

La Reggina nella scorsa stagione ha dominato in lungo e in largo il campionato. Una percentuale altissima di vittorie, tra cui tante nette e schiaccianti, e un divario di punti dalle inseguitrici molto elevato. Si può quindi affermare con certezza che, in futuro, potrebbe anche essere presa come esempio.

C’è chi addirittura la chiama già in causa quando parla di fame e cattiveria. Stiamo parlando di Cristiano Lucarelli, l’anno scorso al Catania ma quest’anno alla Ternana. L’ex attaccante, infatti, non nasconde tutto il suo rammarico per il pari interno a reti bianche di ieri contro il Palermo. “Cosa è mancato per segnare?” gli chiedono a fine gara in sala stampa. “La rabbia – risponde – Quando arrivi davanti al portiere per otto volte ti manca la rabbia. Il 7 di ottobre non si vincono e perdono i campionati. Ma se dobbiamo fare un paragone, l’anno scorso una partita cosi la Reggina l’avrebbe vinta. Dobbiamo metterci rabbia e fame per segnare. La rabbia l’abbiamo avuta, ma ci è mancata nelle occasioni che abbiamo creato”.