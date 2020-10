Tennistavolo, Top Spin Messina: sarà Fontalba il main sponsor

28 Ottobre 2020 15:14

Tennistavolo: sarà la Fontalba il main sponsor della Top Spin Messina, le parole di Quartuccio e Faranda

Un binomio tra storia, tradizione e voglia di guardare al futuro con rinnovate ambizioni.

Il prestigioso marchio Fontalba sarà il main sponsor della Top Spin Messina per la stagione sportiva 2020/21. Un legame forte e consolidato, tra due importanti realtà del nostro territorio, accomunate da valori profondi nelle rispettive mission. Passione, serietà, trasparenza e senso d’appartenenza i tratti distintivi alla base della partnership. L’intesa tra le parti è arrivata in maniera naturale.

La Top Spin Messina è davvero orgogliosa di legarsi ad un’azienda messinese leader nel proprio settore, da sempre vicina anche al mondo dello sport. Fontalba è infatti una delle più antiche acque oligominerali siciliane, nota per le sue eccezionali proprietà, per la sua leggerezza e per il gusto raffinato ed accattivante. L’acqua imbottigliata a 1.200 mt d’altitudine, nel cuore dei Monti Nebrodi, è ormai una delle preferite dalle famiglie siciliane.

Il presidente della Top Spin Messina, Giorgio Quartuccio e l’amministratore unico di Fontalba, Alessandro Faranda, hanno posato con le nuove maglie per la stagione sportiva 2020/21, a pochi giorni dal debutto della squadra che, sabato 31 ottobre, sarà impegnata a Terni per la Supercoppa Italiana di tennistavolo maschile, sfidando l’Apuania Carrara.

Sulle due divise, azzurra e rossa, campeggia il nuovo main sponsor, oltre alla coccarda tricolore per l’ultima Coppa Italia. Dall’Italia all’Europa: Top Spin Messina e Fontalba, insieme per intraprendere una strada ricca di successi. (Messina, 28 ottobre 2020)