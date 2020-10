Coronavirus, positivo anche il tennista Fabio Fognini: le attuali condizioni

14 Ottobre 2020 14:16

Un nuovo caso di positività al Coronavirus nel mondo del tennis: Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19 nelle ultime ore

Dopo le positività di Cristiano Ronaldo avvenuta nella giornata di ieri e del numero 1 del golf Dustin Johnson annunciata nella mattinata odierna, un altro grande nome dello sport ha contratto il Coronavirus. Questa volta lo sport interessato è il tennis, il protagonista, purtroppo, l’italiano Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia si trova attualmente in Sardegna, in virtù del torneo ATP 250 Sardegna Open: risultato positivo al tampone, Fognini non potrà prendere parte al match del secondo turno che lo vedeva opposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena sulla terra rossa del Forte Village. Il tennista azzurro si è ufficialmente ritirato dal torneo e sarà sostituito da Danilo Petrovic. Attraverso un post pubblicato su Instagram Fognini ha annunciato di avere sintomi lievi quali tosse, febbre e mal di testa. Il tennista ligure si trova attualmente in isolamento.