SuperEnalotto, colpaccio a Messina: centrato un “5” da oltre 50mila euro

9 Ottobre 2020 16:09

A festeggiare è un fortunato giocatore di Tremestieri

Messina torna ad essere baciata dalla fortuna. Per la precisione, a festeggiare è la frazione di Tremestieri. Un fortunato giocatore, infatti, ha centrato un “5” al SuperEnalotto. La schedina vincente è stata giocata in un esercizio situato sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula, presso il “Bar Cremeria Milano”, lo scorso giovedì 8 ottobre. L’uomo ha azzeccato una serie di numeri corrispondenti ad una vincita di ben 54.532,17 euro. L’ultima grossa vincita in Sicilia risale all’aprile 2018, quando a Caltanissetta erano stati vinti 130 milioni di euro grazie a un “6” al SuperEnalotto.