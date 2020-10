Supercoppa Basket Serie B – Viola Reggio Calabria beffata nel finale: Taranto esulta con i liberi di Stanic

24 Ottobre 2020 21:16

Viola Reggio Calabria sconfitta nel finale di partita contro Taranto: match equilibrato, deciso nel finale dai tiri liberi trasformati da Stanic nell’ultimo possesso

Dopo il ko contro Matera, arriva un’altra amara sconfitta per la Viola Reggio Calabria nella Supercoppa di Serie B, questa volta contro Taranto. La formazione calabrese insegue per tutto l’arco della gara ma resta sempre in partita. Primo tempo chiuso 33-30 in favore dei padroni di casa, ma buon sussulto del team di Reggio Calabria al ritorno in campo dagli spogliatoi con il massimo vantaggio ridotto a sole due lunghezze (48-46 terzo quarto). Partita che procede sul filo del rasoio, ogni possesso sembra quello decisivo per risolvere la gara. Lo diventa l’ultimo, dopo una strepitosa tripla di Barrile. La Pallacanestro Viola non riesce a recuperare palla, scorrono i secondi e Mascherpa ferma Stanic con un fallo sul 70-69: doppia realizzazione dalla lunetta e punteggio cristallizzato sul 72-69.