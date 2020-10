Supercoppa Basket Serie B – La Viola crolla alla distanza: fatale il 4° quarto contro Matera

18 Ottobre 2020 20:05

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria sconfitta in trasferta sul campo della Bawer Olimpia Matera: la formazione calabrese crolla alla distanza, il suono della sirena fissa il punteggio sull’89-80

Bawer Olimpia Matera-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 89-80 – Una buona Viola fin quando le forze hanno retto, poi quando la differenza di preparazione ha fatto la differenza Matera è venuta fuori con un paio di giocate da dietro l’arco che hanno affossato le speranze della formazione calabrese, già fiaccata dalla stanchezza. È questa la sintesi della sfida della Supercoppa di Serie B che ha visto affrontarsi nella serata odiera Bawer Olimpia Matera e Pallacanestro Viola Reggio Calabria, match terminato con il punteggio di 89-90. Calabresi avanti nel primo tempo chiuso 37-48, poi crollati alla distanza nel secondo periodo di gioco, con Matera venuta fuori dagli spogliatoi con un roboante 30-16 del terzo quarto che ha ribaltato l’inerzia dell’incontro. Battaglia best scorer per la formazione lucana con 18 punti, seguono Hassan e Antrops con 16 punti a testa; alla Viola non bastano i 20 punti di Mascherpa e i 17 di Barrile.