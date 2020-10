SuperBonus 110%, ampliata la platea dei soggetti che vi possono accedere: tutti i dettagli

10 Ottobre 2020 12:38

SuperBonus 110%. “Misura determinante per risollevare l’economia del nostro Paese, non possiamo che essere orgogliosi di questa legge senza precedenti nel campo della riqualificazione energetica”

“Con l’approvazione del DL Agosto sono operative importanti modifiche che semplificano il provvedimento e ampliano la sua portata”. Così i senatori pentastellati D’Angelo ed Anastasi sul SuperBonus 110%.

“Ho voluto, innanzitutto, rendere più chiaro il percorso di asseverazione che i tecnici sono chiamati a svolgere, in particolare sulle parti comuni del condominio, al fine di garantire i tecnici stessi ed evitare che eventuali irregolarità di una singola unità abitativa ostacolino i lavori con il Superbonus su parti comuni dell’edificio”, chiarisce il catanese Anastasi.

“È stato poi ampliato il concetto di accesso autonomo all’edificio – si legge ancora nella nota diffusa dai 5 Stelle – per aumentare il numero di immobili che potranno beneficiare del Superbonus. Viene adesso ritenuto tale anche l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, quindi anche di proprietà non esclusiva”.

La modifica che ha voluto la senatrice messinese Grazia D’Angelo riguarda, invece, le deliberazioni del condominio: “È adesso previsto l’abbassamento dei quorum assembleari necessari per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Sarà, quindi, sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, invece dei due terzi finora richiesti”.

“Queste modifiche da noi proposte realizzano un’importante operazione di semplificazione del Superbonus 110%, ampliando ancora di più la portata di questo provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Questa misura è determinante per risollevare l’economia del nostro Paese ed il settore edile in particolare. Non possiamo che essere orgogliosi di questa legge senza precedenti nel campo della riqualificazione energetica, che rappresenta il primo passo per il Green New Deal in Italia”, concludono i senatori siciliani del Movimento 5 Stelle D’Angelo e Anastasi.