Ancora un suicidio nelle Forze dell’Ordine, poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

3 Ottobre 2020 19:30

Cortese: “ennesimo suicido tra le Forze dell’Ordine, l’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è un poliziotto di 53 anni, di Milano, si è sparato con la pistola di ordinanza”

“Ennesimo suicido tra le Forze dell’Ordine, l’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è un poliziotto di 53 anni, di Milano, si è sparato con la pistola di ordinanza“. Lo dichiara la criminologa, Antonella Cortese. “Ancora non sono chiare le cause di questo folle gesto -prosegue- le indagine sicuramente faranno luce su questa tragedia. In tutto ciò, il Governo tace, non si esprime, mi domando come si possa far finta di nulla davanti a tutto ciò. Vorrei ricordare ai nostri Parlamentari che le nostre Forze dell’Ordine ci garantiscono ogni giorno la sicurezza nelle nostre città, sono state osannate durante la Pandemia per il meraviglioso lavoro che hanno fatto, ma quando succedono queste disgrazie il Governo non si esprime, è inammissibile”, conclude.