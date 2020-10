Le strade italiane si tingono di rosa: che festa quando passa il Giro d’Italia 2020! [GALLERY]

4 Ottobre 2020 16:16

Le strade italiane si tingono di rosa per il passaggio del Giro d’Italia: palloncini, striscioni e monumenti omaggiano lo spettacolo della Corsa Rosa

Lo spettacolo del Giro d’Italia attraversa le strade della penisola partendo dalla Sicilia e risalendo fino al traguardo di Milano per 3 settimane di grande sport. Neanche il Covid minaccia la bellezza della principale manifestazione ciclistica tricolore che lascia una scia di rosa in ogni città, paese o borgo in cui passa. Attraverso i social sono tante le testimonianze del passaggio del Giro d’Italia 2020: magliette e cappellini, ma anche striscioni e monumenti colorati di rosa per uno spettacolo unico e tutto italiano!