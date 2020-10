Stasera Klaus Davi ospite a Canale 5

25 Ottobre 2020 12:51

Klaus Davi ospite a Non è la D’Urso

Il massmediologo Klaus Davi sarà ospite stasera alle 21 del talk ‘Live non è la D’Urso’ in diretta dagli studi di Cologno Monzese. Si parlerà anche degli effetti della pandemia al sud. In collegamento politici, giornalisti e virologi.