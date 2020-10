Squalificati Serie B, Reggina: stangata per Menez, multa di 1500 euro!

22 Ottobre 2020 13:46

Squalificati Serie B – Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 4ª giornata, tra cui spicca quella “forte” nei confronti di Menez

Squalificati Serie B – Il Giudice Sportivo si è espresso dopo le gare della 4ª giornata. Due i calciatori fermati per un turno, tra cui il cosentino Tiritiello espulso in occasione di Reggina-Cosenza. Ma la scelta più “forte” è quella legata a Jeremy Menez: l’attaccante amaranto, ammonito nella ripresa del derby per aver simulato, si è infatti beccato una multa di 1500 euro. Di seguito tutte le decisioni nel dettaglio.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NZITA THETO Mardochee (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TIRITIELLO Andrea (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

MENEZ Jeremy (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.