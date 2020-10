Space Jam 2, dopo l’anello LeBron James si dedica al cinema: confermata l’uscita del film nell’estate 2021

14 Ottobre 2020 10:33

Novità in merito a Space Jam 2, il film che vedrà protagonista LeBron James insieme ai Looney Toons: confermata l’uscita nell’estate 2021

Dopo aver vinto l’anello NBA con i suoi Los Angeles Lakers, il quarto della sua gloriosa carriera, accompagnato dal titolo MVP, LeBron James può dedicarsi al cinema. Il numero 23 gialloviola è infatti impegnato da tempo con le riprese di Space Jam 2, il sequel del famoso film che vide Michael Jordan salvare il mondo, insieme a Bugs Bunny e il resto dei Looney Toon. “Lo porteremo avanti e lo finiremo, questo è sicuro. L’uscita è ancora prevista per la prossima estate, non è cambiato nulla”. Questa la rassicurazione di LeBron James. Le riprese del film da parte degli attori, seppur slittate nelle tempistiche a causa della pandemia di Coronavirus, sono state ultimat, adesso tocca al montaggio e all’aggiunta dei personaggi animati. Nel cast, oltre LeBron James, saranno presenti stelle NBA come Anthony Davis, Damian Lillard e le giocatrici WNBA come Don Cheadle e Sonequa Martin-Green.