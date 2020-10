Volley Reghion, prima uscita della stagione: allenamento congiunto contro il Soverato

9 Ottobre 2020 13:30

Volley Reghion alla prima uscita stagionale a Soverato contro la compagine calabrese di Serie A2: risultato finale 4-0

Prima uscita stagionale per la Volley Reghion. A Soverato, le ragazze biancoblu hanno svolto un “allenamento congiunto” con la locale squadra militante in A2. Una buona prova per le reggine contro il Soverato, squadra di categoria superiore, che è già alla terza giornata di campionato e che è stata allestita per i playoff. Un allenamento congiunto “sudato” per le ragazze di mister Monopoli, visti gli allenamenti decisi di giorno in giorno e senza orari fissi a causa dell’indisponibilità del “PalaCalafiore”.

Il 4-0 finale descrive la superiorità del più forte Soverato, ma non la buona prestazione di una Volley Reghion ancora senza la propria “casa”. Buona la “prima” non solo in termini di impegno e tenacia contro un avversario di altra caratura, ma pure di condizione atletica e di trame di gioco. Forma e schemi già discreti, ma ulteriormente migliorabili qualora la società tornasse ad avere un palazzetto utilizzabile per lavorare ancora più sodo, per la cui riapertura si confida nella riconfermata amministrazione comunale.