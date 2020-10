Soverato, impresa storica: Homar Leuci stabilisce il nuovo record mondiale di apnea [FOTO]

1 Ottobre 2020 17:53

Un’impresa storica è stata compita nelle acque di Soverato da parte dell’apneista Homar Leuci, che ha stabilito il nuovo record mondiale di apnea profonda

“Dopo 4 mesi di duro allenamento, questa mattina Homar Leuci nel mare di Soverato ha stabilito il nuovo RECORD MONDIALE di apnea profonda in assetto variabile senza pinne scendendo a meno 100 metri e frantumando il precedente record di meno 95 metri”. Sono le parole del Sindaco di Soverato Ernesto Francesco Alecci, che si congratula con l’apneista Homar Leuci per aver stabilito il nuovo record mondiale di apnea. “È stata un’emozione incredibile assistere dal vivo all’impresa di questo straordinario atleta che da anni si allena nelle nostre acque, ideali per questo tipo di discipline – ha proseguito il primo cittadino – Grazie alla Presidente On. Jole Santelli per aver creduto in Homar ed aver co-finanziato l’evento. Grazie al vicesindaco di Milano Dr.ssa Anna Scavuzzo per la vicinanza mostrata al suo concittadino venendo a Soverato per incoraggiarlo”. In alto alcune FOTO dell’impresa compiuta dall’apneista nelle acque di Soverato.

Le congratulazioni del presidente Santelli al sub Homar Leuci neocampione del mondo

“Mi congratulo e mi complimento con l’atleta milanese Homar Leuci che stamattina nel mare di Soverato scendendo a 100 metri in apnea in assetto variabile senza pinne ha conquistato il record mondiale di questa ardimentosa disciplina sportiva”.

Questo il messaggio del presidente della Regione Calabria Jole Santelli al neocampione del mondo nell’apprendere la notizia dell’importante risultato sportivo che consegna Soverato all’albo d’oro dei record raggiunti in apnea.

“Qualche mese fa ho incontrato a Soverato questo bravo atleta – prosegue il presidente Santelli – sin da subito ho creduto molto in questa impresa e sono molto soddisfatta per averla anche finanziata. Un sentito grazie anche al sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, che è stato un valido punto di riferimento per la buona riuscita dell’impresa sportivo. Leuci con il suo primato mondiale diventa un testimonial autorevole del nostro turismo sportivo capace di continuare ad attrarre appassionati di questa disciplina che in Calabria trovano geografia subacquea e condizioni meteorologiche adatte a questo tipo d’immersione. Ad maiora Homar Leuci. Grazie da parte di tutti i calabresi per averci resi protagonisti di questo record del mondo”.