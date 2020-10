Sorteggio Europa League – Le 4 fasce: Napoli e Roma teste di serie, il Milan rischia un girone tosto

2 Ottobre 2020 09:34

Con le gare di ieri notte si è completato il quadro delle qualificate ai gironi di Europa League: ecco come le squadre saranno divise nelle 4 fasce. Napoli e Roma teste di serie, Milan nel terzo gruppo

Dopo la rocambolesca vittoria del Milan sul Rio Ave, arrivata dopo un’incredibile maratona ai rigori conclusasi 10 a 11, il quadro delle squadre qualificate ai gironi di Europa League è finalmente completo. Quest’oggi, alle ore 13:00 presso Ginevra, ci sarà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti dei 12 gironi da 4 squadre ciascuno (prima giornata il 22 ottobre).

L’Italia ha 3 squadre presenti nella competizione: Napoli e Roma in prima fascia, Milan nella terza. I ragazzi di Gattuso e quelli di Fonseca non dovrebbero temere sorteggi complicati: oltre al Leicester e alla Real Sociedad in seconda fascia, squadre come l’Hoffenheim e il Feyenoord in terza fascia, o Lille e Nizza in seconda non dovrebbero essere un problema e rappresenterebbero il girone più complicato possibile. Potrebbe incontrare qualche difficoltà in più invece il Milan che, oltre le squadre giù citate rischia Arsenal, Tottenham, Benfica o Leverkusen dalla prima fascia: un girone composto da Tottenham, Real Sociedad e Lille potrebbe essere un ostacolo davvero arduo da superare.

Sorteggio Europa League, le 4 fasce: Prima fascia: Arsenal (Ing), Tottenham (Ing), Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Leverkusen (Ger), Villarreal (Spa), Cska Mosca (Rus), Braga (Por), Gent (Bel), Psv (Ola), Celtic (Spa).

Seconda fascia: Dinamo Zagabria (Cro), Sparta Praga (Cec), Slavia Praga (Cec), Ludogorets (Bul), Young Boys (Svi), Stella Rossa (Ser), Rapid Vienna (Aut), Leicester (Ing), Qarabag (Aze), Paok (Gre), Standard Liegi (Bel), Real Sociedad (Spa).

Terza fascia: Granada (Spa), Milan (Ita), AZ (Ola), Feyenoord (Ola), Aek (Gre), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Rangers (Sco), Molde (Nor), Hoffenheim (Ger), Lask (Aut), Hapoel Beer-Sheva (Isr), Zorya Luhansk (Ucr).