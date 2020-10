Sorteggio Europa League – Milan e Napoli sfortunate, alla Roma va bene: i gironi completi

2 Ottobre 2020 13:32

Milan, Napoli e Roma pronte a rappresentare l’Italia in Europa League: dall’urna di Ginevra ecco le avversarie e i gironi delle italiane nella competizione

Dopo i gironi di Champions League sorteggiati nel pomeriggio di ieri, quest’oggi tocca al sorteggio dei gironi di Europa League. In quel di Ginevra il Milan, il Napoli e la Roma faranno il primo passo nel cammino verso la finalissima, venendo a conoscenza delle rispettive avversarie. Napoli e Roma sono inserite nella prima fascia come teste di serie, il Milan è presente in terza fascia.

I gironi di Europa League 2020 [LIVE]:

Girone A

Roma

Young Boys

Cluj

CKSA Sofia

Girone B

Arsenal

Rapid Vienna

Molde

Dundalk

Girone C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Apoel Beer-Sheva

Nizza

Girone D

Benfica

Standard Liegi

Rangers

Lech Poznan

Girone E

PSV Eindhoven

Paok

Granada

Omonia

Girone F

Napoli

Real Sociedad

Az Alkmaar

Rijeka

Girone G

Braga

Leicester

Aek Atene

Zorya Luhansk

Girone H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille

Girone I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor

Girone J

Tottenham

Ludogorets

LASK

Royal Antwerp

Girone K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Feyenoord

Wolfsberger

Girone L